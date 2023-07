Qui est Robert Oppenheimer, le "père de la bombe atomique" qui a changé la face du monde ?

Si les concepteurs de ces bombes sont célébrés en héros au pays après la reddition du Japon, l’état de grâce de Julius Robert Oppenheimer sera de courte durée. En 1949, l’URSS est à son tour capable de fabriquer la bombe. L’ère de la Guerre froide et de l’escalade nucléaire est définitivement ouverte.

Les années 50 sont alors marquées par le maccarthysme, un profond sentiment anticommuniste qui se développe aux États-Unis et qui se traduit par "une chasse aux sorcières" menée par le sénateur Joseph McCarthy. Rapidement, la proximité du scientifique avec les cercles communistes revient au sommet de la pile de dossiers des agents du FBI.

Ajoutez à cela son opposition à la bombe H – une nouvelle arme sur laquelle les États-Unis travaillent et qui recourt à la fusion nucléaire, encore bien plus destructrice que la bombe atomique – et le physicien devient rapidement "persona non grata" aux yeux du gouvernement américain. En 1953, Robert Oppenheimer se voit retirer son habilitation de sécurité.

Il faudra attendre l’année 1963, et la présidence de Kennedy, pour que le physicien soit réhabilité politiquement lors de la remise du prix Enrico-Fermi récompensant les scientifiques pour leurs travaux sur l’énergie.

Rongé par la culpabilité et effrayé par les conséquences que son invention peut avoir sur le monde, Oppenheimer termine sa carrière à l’Institute for Advanced Study, l’un des plus prestigieux laboratoires de recherche au monde. Jusqu’à sa mort suite à un cancer de la gorge en 1967, il plaide pour un système de contrôle international de l’énergie nucléaire et une limitation de l’armement.

"J’ai l’impression d’avoir du sang sur les mains", déclarera-t-il au président Truman peu après le largage des bombes sur le Japon. Au milieu des années 1960, c’est sur la BBC qu’il s’exprimera en ces termes : "Hiroshima a été bien plus coûteux en vies et en souffrance inhumaine que ce que nous voulions pour arrêter la guerre. Mais c’est plus facile à dire, après coup…". Jamais en revanche il n’exprimera publiquement des regrets. Une ambivalence qui ne l’a jamais quittée.