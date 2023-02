Qui est "Ren", ce jeune artiste qui bouleverse internet et ouvre le débat sur la santé mentale ?

Tout au long de ce dialogue incessant, Ren interprète les deux rôles de sa vie. "You think that you can amputate me ? I am you, you are me, you are I, I am we. We are one, split in two that makes one so you see, you got to kill you if you wanna kill me" chante-t-il en incarnant cette voix négative qui ne cesse de le rabaisser. Durant 9 minutes, Ren met ainsi en scène sa propre existence, ses aspirations à devenir musicien et son long combat contre la maladie, la psychose et la schizophrénie.

Ren était destiné à poursuivre une carrière musicale. En 2009, alors qu’il joue dans les rues de Brighton, il est repéré et signé chez Sony. A deux doigts de sortir un premier album en fin d’adolescence, Ren est frappé soudainement d’une mystérieuse maladie qui l’affaiblit profondément et le plonge dans la psychose. L’artiste expérimente ensuite des traitements médicamenteux divers et développe des complications auto-immunes qui le poussent à abandonner sa carrière musicale.