Qui est Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène aux ordres du Kremlin ?

Ses comptes Facebook et Instagram sont suspendus depuis le 23 décembre 2017. Auparavant, on pouvait y retrouver le dirigeant tchétchène se mettant en scène avec des animaux, des armes ou encore en train de faire du sport. Kadyrov reste néanmoins très actif en ligne grâce à Telegram, une messagerie privée de conception russe mais basée à Dubaï. Le dirigeant poste chaque jour sur son profil, qui compte plus de 1,3 million d’abonnés, des messages et des vidéos de lui-même ou de ses forces armées.