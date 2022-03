Qui est Pascal Laugier, le réalisateur de la série "Ils étaient 10" ?

Les fans du genre le connaissent surtout pour son deuxième film, Martyrs. Réalisé à petit budget au Canada, celui-ci crée la polémique à cause de ses scènes de violence extrêmes et ultra-réalistes. Le film est interdit au moins de 16 ans et est qualifié de "fasciste" et "pervers" par la critique française. Avec Martyrs, il devient le chef de file d'un groupe de cinéastes français controversés, surnommé "New French Extremity" par la presse britannique. Après sa sortie en DVD, le long-métrage devient un succès culte et bénéficie de critiques élogieuses sur les blogs spécialisés dans les films de genre.