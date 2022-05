Qui est Olivier Norek, flic pendant 18 ans, et auteur de sept romans ?

"Dans les brumes de capelans", le septième roman d'Olivier Norek, revient dans la vie du capitaine Coste, flic dans le 93, le territoire le plus criminalisé de France. Et pour une fois on ne va pas parler du livre, mais du parcours atypique de ce capitaine de police, devenu auteur de polars. Polars inspirés de la vie de pisteur de criminels, qu'a été Olivier Norek durant 18 ans. C'est un concours de nouvelles qui a transformé le destin du flic de terrain. Un tournant inattendu pour l'ancien étudiant en échec au bac Français, qui remporte la troisième place.

Ils étaient persuadés que j'étais une jeune femme dans la vingtaine !

Le concours était anonyme, et quand ils ont vu arriver un vieux capitaine de police, avec les yeux dans les poches, parce que je sortais d'une affaire complexe, qui m'avait privé de sommeil pendant plusieurs jours, ils ont été surpris.

Mais j'ai croisé des gens de l'édition qui m'ont encouragé, et m'ont dit : si tu gardes cette sensibilité dans l'écriture, qui nous a fait penser que tu étais une femme, et que tu nous racontes ton quotidien rugueux de flic de banlieue, on aura quelque chose de pas encore trop vu. C'est comme ça que j'ai écrit "Code 93", mon premier roman.

Ensuite j'ai eu une chance incroyable, j'ai rencontré Huguette, une directrice littéraire extraordinaire de 93 ans, et sans doute la plus jeune d'esprit de toute la maison d'édition. Je lui ai rendu mes premières pages, elle m'a dit, il y a plein de petites choses à visser, un style à trouver, et j'ai travaillé...

Rencontre avec Olivier Norek...

"Dans les brumes de capelans" chez Michel Lafon - Un vécu qui donne néanmoins froid dans le dos !