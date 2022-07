Qui est Noah Ohio, le premier transfert de l’ère 777 partners au Standard ?

Le Standard a officialisé ce jeudi le premier transfert de son ère 777 partners, le Néerlandais Noah Ohio. L’attaquant qui hérite directement d’un numéro à pression, le 10. Mais qui est donc ce diamant brut que Ronny Deila devra polir ?

Né à Almère aux Pays-Bas de parents originaires du Nigéria, le petit Noah commence le football au FC Almère, le club de sa ville. En 2015, il s’envole pour l’Angleterre où il intègre le centre de formation de Manchester United à l’âge de 12 ans. Mais Ohio ne reste pas longtemps chez les Red Devils puisqu’il rejoint le rival, Manchester City, l’année suivante.

Après trois ans chez les Cityzens, le Néerlandais pose ses valises dans un nouveau pays, l’Allemagne où il rejoint Leipzig en 2019. Après deux années dans les équipes de jeune de l’équipe au taureau ailé, Ohio va vivre ses premiers pas dans le football professionnel lors d’un prêt à Vitesse Arnhem. Ses premières minutes, l’attaquant les vit le 27 janvier 2021 face au VVV Venlo. Un match dans lequel il monte à la place d’un certain… Loïs Openda. Le prêt n’est toutefois pas concluant puisqu’il ne joue que quatre petites rencontres.

La saison suivante est plus réussie. Le Néerlandais est prêté en Autriche, à l’Austria Vienne où il va prendre part à presque toutes les rencontres de championnat. Dix fois titulaire, il joue lors de 30 des 32 journées de la Bundesliga autrichienne. Le bilan, cinq buts et deux assists. Il a également inscrit un but en coupe alors qu’il était monté au jeu et il a notamment bien fini la saison en inscrivant deux de ses cinq réalisations lors des trois derniers matchs de la saison, en play-offs.

Partagé entre les Pays-Bas et l’Angleterre, il a joué pour les équipes de jeunes des deux nations avec une petite préférence pour les Oranje pour qui il a joué en U15, U16 et U19 avec un petit passage chez les Three Lions en U16.

Son parcours laisse donc penser que Noah Ohio est prédit à un bel avenir. D’autant plus que le jeune attaquant de 19 ans a un physique déjà bien développé pour son âge et qu’il l’utilise à bon escient. Puissant, costaud celui qui est désormais un Standarman aime jouer dos au but et utiliser son corps pour empêcher le défenseur de lui prendre le ballon. Mais le Néerlandais prend également énormément la profondeur et utilise alors sa carrure pour prendre le dessus sur son défenseur dans de longues chevauchées qui rappellent celles de Romelu Lukaku.

Pour sa première saison complète chez les professionnels, Ohio a donc inscrit cinq buts, et la plupart l’ont été dans le petit rectangle, un détail qui montre que l’attaquant sait se placer et surgir au bon moment pour pousser la balle au fond des filets. Seule petite entorse à ses habitudes, une magnifique frappe enroulée depuis l’extérieur du rectangle lors du déplacement de l’Austria Vienne à Altach.

Avec l’arrivée d’Ohio, le Standard semble donc avoir attiré un attaquant au profil qui manquait au club depuis de nombreuses saisons. Reste à savoir si le Néerlandais va savoir s’imposer dans un Sclessin qui peut être impitoyable et si les supporters vont lui laisser le temps de se développer.