Qui est MrBeast, le deuxième Youtubeur à atteindre les 100 millions d’abonnés ?

L’argent, toujours l’argent

Évidement, les marques ont commencé à s’intéresser au jeune créateur, ce qui lui a permis d’augmenter progressivement les gains offerts dans ses vidéos. Ainsi, toujours en 2017, la firme Quidd s’associe à la chaîne, et propose à MrBeast de se filmer en offrant 10.000 dollars à un SDF. À condition que celui-ci ne se serve pas de cette somme pour acheter de l’alcool ou de la drogue...

La "générosité" du Youtubeur au fil des vidéos devient l’un des aspects les plus appréciés de ses fans, et Donaldson continuera logiquement d’en faire une marque de fabrique, en multipliant les dons devant et derrière la caméra. Celui qu’on a surnommé "le plus grand philanthrope de YouTube" résume le tout dans sa bio Twitter : "Je veux rendre le monde meilleur avant de mourir."

Qu’il s’agisse de planter des arbres, de nourrir gratuitement des personnes dans le besoin ou de récolter de l’argent pour des associations, MrBeast n’est jamais à court d’idée et de partenaires financiers.