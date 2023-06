Qui est Maurice Boiteux, ce retraité qui a failli faire le crime parfait ?

En 2015, une affaire secoue la France : Maurice Boiteux, retraité sexagénaire, a tenté d’assassiner sa tante pour toucher son héritage. L’émission 48 heures revient sur la garde à vue décisive de cette affaire violente vendredi 30 juin à 20h30 sur La Trois et en replay sur Auvio.

A Doué-la-Fontaine, petite ville française, un événement perce la quiétude ce 24 juillet 2012. La voisine d’Yvette Julien a appelé les urgences. Il est 8 heures du matin et la vieille dame d’habitude si matinale n’a toujours pas ouvert ses volets. Les pompiers découvrent dans la maison résidentielle une vraie scène de crime. La nonagénaire gît inconsciente dans une mare de sang sur le carrelage de sa cuisine. Elle a le crâne fracassé, un poignet sectionné et s’est vidée de son sang pendant la nuit. Malgré la fouille de la maison, les portes et les fenêtres sont fermées et peu d’objets semblent manquer. Yvette Julien survit, malgré de lourdes séquelles.

Qui aurait pu l’attaquer ? La vieille dame ne sait pas : son assaillant l’a frappée de dos. Après 9 mois de travail, les gendarmes de la section de Recherches d’Angers n’ont plus qu’un suspect : Maurice Boiteux, le neveu d’Yvette. Le témoignage de cet ancien chef d’entreprise et garagiste semble incohérent. Pourtant, aucune preuve ne l’incrimine, et il a un bon alibi : il vit à 700 kilomètres de là, dans les Vosges. Arrêté et placé en garde à vue, les gendarmes ont 48 heures pour lui faire avouer le crime, sinon il sera libre.

L'émission 48 heures reconstitue les gardes à vue d'affaires célèbres. Des comédiens rejouent les procès-verbaux des auditions.