Qui est Marina Ovsiannikova, la femme qui a défié Poutine en direct à la télévision russe ?

C’est l’heure de l’émission "Vremia" ("le temps), lundi soir, sur le "Pervy Kanal", soit la "première chaîne publique russe" traduit en anglais par "Channel One". Ce rendez-vous d’information est "le plus regardé de Russie", selon l’Agence France-Presse.

Alors que la présentatrice Ekaterina Andreeva lit son prompteur, une femme fait irruption derrière elle. "No war", peut-on lire sur la pancarte qu’elle tient dans ses mains. De part et d’autre de ce slogan, on aperçoit les drapeaux ukrainiens et russes.

En dessous, quelques mots en russes : "Ne croyez pas la propagande, ils vous mentent". Et tout en bas, en anglais, "les Russes contre la guerre".

Un "incident"

Imperturbable, la présentatrice continue de parler quelques secondes pendant que la protestataire scande "non à la guerre", puis la chaîne lance la diffusion d’un reportage sur les hôpitaux, mettant fin au direct sur le plateau.

"Une enquête interne est en train d’être menée" sur cet "incident", a déclaré Pervy Kanal dans un communiqué. Le Washington Post relève que l'émission de lundi n'était pas disponible en replay sur le site de la chaîne.

L’autrice de cette action s’appelle Marina Ovsiannikova. Elle est employée par Channel One, comme on peut le lire dans la description de sa page Instagram où elle se présente aussi comme une "maman heureuse".