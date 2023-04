Qui est Marie-Colline Leroy, nouveau visage féminin du gouvernement fédéral ?

Côté vie privée, on notera qu'elle est maman d'une petite fille de six ans. Et que sa mère est professeure de néerlandais. C'est loin d'être anodin. D'ailleurs, quand elle a été élue au fédéral, elle avait prévu de revoir son néerlandais. Et ce midi, lors de sa première conférence de presse dans sa nouvelle fonction, elle a dit quelques mots en néerlandais à l'attention des journalistes du nord du pays présents dans la salle. Elle a conclu qu'elle devait encore améliorer sa connaissance de cette langue et qu'elle en faisait une priorité. Car elle veut être une secrétaire d'Etat de tous les Belges. On se rappellera que le manque de maîtrise de la langue de Vondel a souvent été reproché à celle qui l'a précédée dans cette fonction.