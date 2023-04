Qui est Luca Brecel ? Cinq choses à savoir sur le premier Belge demi-finaliste du Mondial de snooker

Né à Dilsen-Stokkem (Limbourg) le 8 mars 1995, Luca Brecel a découvert le snooker… en vacances en famille, et même s’il a d’abord tâté le vert des terrains de football, il n’a ensuite pas attendu très longtemps pour percer son trou autour d’une table.

Passé pro à 16 ans, il avait déjà marqué les esprits deux ans plus tôt, en devenant à 14 ans à peine le plus jeune champion d’Europe de snooker chez les U19. Dans la foulée, le jeune Limbourgeois a décroché l’année suivante son premier titre de champion de Belgique et a été élu Espoir de l’année au Gala du Sport belge.

En 2012, il pousse déjà les portes du Crucible Theatre en devenant le premier Belge à se qualifier pour le championnat du monde de snooker. Battu au premier tour, il reçoit tout de même le titre de "Rookie de l’année".