Qui est Leonie Benesch, héroïne de la série "Le tour du monde en 80 jours" ?

Elle campe le personnage d'Abigail Fix, une journaliste téméraire et indépendante dans une société où les femmes sont souvent cantonnés à la maison. Un personnage que Jules Verne n'a pas écrit, mais qui amène une toute nouvelle dimension à ce récit d'aventure devenu culte. Mais qui est donc cette comédienne de 30 ans ?

Dans Le tour du monde en 80 jours, le Français Ibrahim Koma n'est pas le seul à jouer dans une autre langue que la sienne. Face à David Tennant, l'actrice allemande Léonie Benesch manie l'anglais avec grâce, elle qui a grandi à Tübingen avant de débarquer en 2013, à l'âge de 22 ans, en Angleterre pour y intégrer la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama (une école supérieure de musique et d'art dramatique de Londres). Elle connaît déjà le métier d'actrice, puisqu'elle a interprété en 2009 la nounou des jumeaux dans Le Ruban Blanc, Palme d'or au Festival de Cannes, et Yvonne l'année suivante dans Fondu au noir. Après ses études d'art, s'ensuivent une multitude de rôles dans des productions allemandes, notamment le long-métrage Brüderlein, le téléfilm Die Flut ist pünktlich et la série Tatort.

