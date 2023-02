Qui est Léo Lorléac'h, l'un des nouveaux visages du reboot des "Bracelets Rouges" ?

Il est l'un des jeunes talents choisis pour porter le reboot de la série à succès Les Bracelets Rouges. Léo Lorléac'h, 18 ans, a commencé très tôt sa carrière de comédien et ne s'imagine pas faire autre chose que jouer. Portrait d'un jeune acteur à suivre.

Tout commence par une histoire de boutons. Vers l'âge de 6 ans, Léo Lorléac'h voit pour la première fois le film La guerre des boutons de Yves Robert (1962). C'est la révélation, il veut désormais être acteur. "Je pensais que c’était ça faire des films : être avec d'autres enfants et s’amuser ensemble, se souvient aujourd'hui en riant le comédien. Je me suis donc dit que je voulais faire du cinéma". C'est justement à cette époque qu'est lancée la production pour un remake du long-métrage. Léo envoie sa photo dans l'espoir d'être pris. Il n'est pas retenu, mais sa photo circule auprès de plusieurs réalisateurs et agents. Il est donc rappelé pour un autre casting où il finit second choix. "J'ai discuté avec le réalisateur qui m'a dit que j'avais "quelque chose", et qu'il fallait que je continue à passer des castings. C'est ce que j'ai fait, et un jour, ça a marché".

À 8 ans, Léo Lorléac'h est enfin casté dans un film, et pas n'importe lequel. Il joue face à Leïla Bekhti, Nicolas Duvauchelle et Arthur Dupont dans Maintenant ou jamais. Même s'il était très jeune, il en garde quelques souvenirs. "Leïla Bekhti était super sympa, elle m’a mis dans le bain direct. Je la considérais comme ma mère sur le plateau. Tout le cast était super cool avec moi. C'est important car quand on est petit et qu’on arrive dans ce milieu, on peut être vite dégouté. C’est difficile pour un enfant tout ce travail".