Qui est le rookie de la saison en NBA ? L'Italo-Américain Paolo Banchero, 20 ans à peine

L'ailier italo-américain Paolo Banchero, qui évolue à Orlando, a été élu mardi "rookie" de la saison, confirmant son statut de N.1 de la dernière draft après une première saison réussie en NBA.

Banchero a obtenu 98 des 100 votes pour la première place de ce classement, lors du vote désignant le meilleur jeune joueur après un exercice inaugural. Le joueur âgé de 20 ans a compilé en moyenne 20 points, 6,9 rebonds et 3,7 passes décisives, jouant un rôle clé dans la reconstruction du Magic, équipe longtemps préposée aux abysses du classement et qui a montré du mieux en finissant en 13e position dans la conférence Est.

Dès son premier match sous le maillot du Magic, en octobre dernier, il s'était distingué en réussissant 29 points, 9 rebonds et 5 passes et n'a ensuite cessé de confirmer ses bonnes dispositions. Il a largement devancé son dauphin Jalen Williams (Oklahoma City) et le troisième Walker Kessler (Utah).