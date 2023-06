Qui est le plus fort ? Harrison Ford n'en peut plus de cette question que ses fans lui posent sans cesse

Le caractère grincheux d'Harrison Ford est peut-être aussi célèbre que son talent. Le magazine Esquire l’a récemment interrogé à l’occasion de la sortie du 5e "Indiana Jones", et sa réponse très franche à une question qui lui est souvent posée a beaucoup fait rire les internautes.

Le journaliste lui a demandé quelle était LA question que les fans de "Star Wars" lui posaient le plus. La voici : "S’il y avait un combat entre Han Solo et Indiana Jones, qui gagnerait ?". Si elle paraît amusante aux yeux des fans, elle ne l’est pas pour l’acteur. Il en a marre de l'entendre car ça ne l'intéresse pas. "Moi, trou du cul ! Je n'ai pas envie d'inventer des conneries comme ça. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu me demandes cette merde ?", a-t-il confié leur répondre.

"Indiana Jones et le Cadran de la destinée" sort le 28 juin dans les salles belges. On découvrira le personnage iconique loin d’être au top de sa forme. C’est la raison pour laquelle Harrison Ford a fait le film : il désirait montrer l’évolution de l’aventurier et que le public voie comment il vivait la vieillesse. "James Mangold (le réalisateur) et moi avons travaillé en étroite collaboration, en particulier sur cette scène. C’est moi qui ai eu l’idée de me réveiller en sous-vêtements avec un verre vide dans la main. Je voulais voir Indiana Jones à son point le plus bas et le reconstruire en partant de zéro", a-t-il expliqué au journaliste d'Esquire.