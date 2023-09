Qui est le meilleur "vieux" de Pro League ? Il y a "bagarre" dans La Tribune

Comma chaque semaine, deux hommes se sont affrontés verbalement dans La Tribune. Cette semaine, ce sont Eby Brouzakis et Philippe Albert qui étaient opposés dans "la bagarre".



Le thème de ce lundi soir était : quel est le meilleur joueur de plus de 35 ans en Pro League ?



Eby Brouzakis a ouvert les débats et a défendu la candidature de Simon Mignolet. Le gardien du FC Bruges, passé par Liverpool, a décroché le Soulier d'Or en janvier dernier. Une première pour un gardien depuis Michel Preud'homme, sacré en 1989.



Philippe Albert a obtenu une dérogation pour évoquer Tobias Alderweireld, qui fêtera ses 35 ans en mars prochain. Toby est l'auteur du but du titre pour l'Antwerp et est l'un des patrons du Great Old. Le défenseur est très régulier et certains espèrent son retour chez les Diables.