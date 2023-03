Qui est le meilleur joueur passé par Anderlecht et le Standard ? Il y a "bagarre" sur le plateau de La Tribune

La Pro League a vécu un Clasico passionnant dimanche dernier. L’occasion donc pour Benjamin Deceuninck et ses consultants de revenir sur des joueurs qui ont marqué ces matches entre Anderlecht et le Standard. Sur le plateau de la Tribune, Philippe Albert et Manuel Jous se sont donc livrés à la traditionnelle Bagarre. Le thème ? "Qui est le meilleur joueur à être passé chez les Mauves et chez les Rouches ?"

Pour Manuel Jous, aucun doute : il s’agit de Dieumerci Mbokani. "116 buts en 234 matches, cela fait en moyenne un but tous les deux matches. Il est arrivé en 2006-2007 à Anderlecht en provenance du Congo où il était déjà une star. Il se heurte finalement à Nicolas Frutos et Mémé Tchité avant que le Standard ne flaire la bonne affaire pour l’attirer en bord de Meuse. La suite ? Il inscrit un doublé lors du Clasico l’année suivante pour offrir un titre que les Rouches attendaient depuis 25 ans. Il revient finalement au Sporting pour prendre sa revanche et s’installer pendant trois ans en attaque avec Matias Suarez et Milan Jovanovic".

Quant à Philippe Albert, Arie Haan est le meilleur joueur passé par les deux équipes. "Le Hollandais a tout gagné avec l’Ajax avant de débarquer à Anderlecht en 1975 pour gagner six titres en six ans. Ensuite il est transféré au Standard où tout se passe très bien : il glane deux titres de champion et une finale européenne perdue face à Barcelone. Il a également disputé deux finales de Coupe du monde avec les Pays-Bas en 1974 et 1978".

C’est finalement ce dernier qui remporte la bagarre !