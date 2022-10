Qui est le meilleur joueur passé par Anderlecht et Charleroi ? Il y a "bagarre" sur le plateau de La Tribune

Charleroi s'est imposé 0-1 à Anderlecht lors du "duel des Sporting" au programme de la dixième journée de Pro League. Lundi soir, les chroniqueurs présents sur le plateau de La Tribune en ont profité pour désigner leur meilleur joueur passé par les deux clubs lors de "La Bagarre Dans La Buvette", une séquence au titre volontairement provocateur...

"Pour moi, c'est Pär Zetterberg, évidemment !, a affirmé Eby Brouzakis. 84 goals et 55 passes décisives avec Anderlecht, 12 buts avec Charleroi en 67 matches, six titres de Champion de Belgique avec Anderlecht... "

"Cette bagarre, je l'ai gagnée d'avance !, a enchaîné Cécile De Gernier. C'est le plus grand, le plus travailleur, le plus fort. Avec un cœur d'or, mais il ne fallait pas se trouver sur son chemin... C'est Philippe Albert !"