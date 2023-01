Qui est le meilleur attaquant de l’histoire de l’Italie ? Il y a 'bagarre' sur le plateau de La Tribune

Ce lundi marquait le retour de La Tribune. Une émission lors de laquelle on a évoqué le décès de l’attaquant italien Gianluca Vialli. Un des nombreux attaquants qui ont marqué l’histoire du football. Mais qui est le meilleur attaquant de l’histoire de l’Italie ? Il y avait "bagarre" entre Swann Borsellino et Philippe Albert.

Swann Borsellino a opté pour Roberto Baggio, 27 buts en sélection, une finale de Coupe du monde en 1994, 205 buts et deux titres en Serie A avec la Juventus et l’AC Milan et le Ballon d’Or 1993 pour couronner le tout. "Si j’avais fait parler le cœur j’aurais choisi Del Piero. Mais j’ai choisi Roberto Baggio", explique notre consultant avant de motiver son choix. "J’adore les joueurs qui se sont bâtis sur ces échecs. J’ai mal quand Baggio est associé à son penalty raté en finale de Coupe du monde 1994. Pour moi Baggio personnifie le joueur offensif par excellence : technique, qualité de passe, qualité de finition, il voyait ses équipiers, il savait marquer des buts de raccroc et des buts exceptionnels. C’est vraiment l’Italie du football et la maestria dans toute sa splendeur."

Philippe Albert opte quant à lui pour Paolo Rossi, héros de la Coupe du monde 1982 et buteur historique de la Juventus avec qui il a remporté une Ligue des Champions, une Coupe des Coupes et deux championnats de Serie A. Comme Baggio, il avait lui aussi été récompensé d’un Ballon d’Or en 1982.

"Swann a choisi l’élégance. J’ai choisi l’opportunisme. Un joueur avec une trajectoire de carrière sensationnelle", entame Philippe Albert. "Je veux vous parler de Paolo Rossi. Un centre-avant absolument incroyable. Début de carrière en demi-teinte du côté de Perugia et Vicenza avant l’affaire du Totonero en 1980. Il est alors suspendu pendant deux ans. Sa suspension se termine en avril 1982 au moment où la Juventus l’achète. Il termine champion cette saison-là et est sélectionné pour la Coupe du monde. En quart de finale, il inscrit un triplé historique contre le Brésil pour éliminer cette équipe incroyable. En demi-finale, il marque un doublé contre la Pologne puis inscrit le premier but de la finale remportée face à l’Allemagne."

"Qui à l’heure actuelle peut emmener son équipe vers un titre mondial après une suspension de deux ans ? " s’interroge Albert pour conclure. "Je n’en connais aucun. Paolo Rossi était pour moi le meilleur attaquant italien de tous les temps."