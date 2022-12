Qui est le M23, ce mouvement rebelle qui terrorise l’Est du Congo ?

Mais quel serait alors l’intérêt du Rwanda de soutenir un mouvement comme le M23 ? Pour Bob Kabamba, derrière la motivation politique de soutenir un groupe ethnique Tutsi, semblable à l’ethnie au pouvoir au Rwanda, il faut discerner l’intérêt économique.

"Quand on dit "peser sur la dynamique politique", il faut toujours avoir à l’idée les intérêts économiques qui sous-tendent la volonté de piloter une mainmise sur la dynamique politique. Alors, enjeu économique : il y a maintenant des filières d’exportation de matières premières et de ressources naturelles qui sont identifiées. Elles viennent du Congo et doivent passer par le Rwanda pour se retrouver sur le marché international. Alors, le Rwanda a capitalisé de manière claire sur ces couloirs. Le commerce va donner une plus-value à ces matières premières. Le coltan qui quitte par exemple la province du Nord-Kivu à l’état brut. Il arrive au Rwanda. Le Rwanda a construit une usine de raffinage du coltan cassitérite pour pouvoir améliorer cette ressource naturelle et lui donner une plus-value sur le marché international. Ça rapporte à l’économie rwandaise. On a aussi le cas de l’or qui quitte le Congo vers le marché international. C’est de l’or brut. Il doit être raffiné. Et le Rwanda a mis en place une usine pour raffiner cet or. Maintenant, dans cette dynamique, vous avez l’Ouganda qui intervient pour aussi prendre sa part. Une part que l’Ouganda prend sur le quota, si je peux m’exprimer ainsi du Rwanda. Alors, pour casser cette dynamique, on ressuscite le M23 et ainsi, il devient un supplétif qui va faire en sorte que ces couloirs commerciaux continuent d’être sécurisés non plus par le Congo mais par le M23".