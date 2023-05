Qui est Le Dark, le Belge de la saison 2 de Nouvelle Ecole ?

Netflix vient de dévoiler la liste des candidats de la 2ème saison de "Nouvelle école", l'émission dans laquelle des rappeurs et rappeuses s'affrontent pour décrocher 100.000€. Après la victoire du liégeois Fresh la Peufra lors de la première saison, un autre Belge se retrouve au casting : Le Dark.

Cette fois-ci, c'est donc un bruxellois qui va porter haut les couleurs de la Belgique dans l'émission. Le Dark est dans le rap game depuis un bail puisqu'il a posté ses premiers morceaux (sur Myspace et Skyblog à l'époque!) en 2009. Le Bruxellois d'origine congolaise a commencé en groupe avec "Les gars de Bobox" (tiré du nom de Bockstael, son quartier à BX).

Du groupe au projet solo

Mais l'incarcération de son acolyte le freine dans sa progression. Ils reviennent à sa sortie en 2015 en créant le collectif "Bobox City". S'en suivent un EP et une mixtape qui font un peu de bruit dans le monde du rap belge. Après la séparation du collectif, Le Dark part donc en solo sous le blaze de Darkos. Il se fait remarquer grâce à son EP "Dark and yellow" et se retrouve en première partie de gros noms du rap français comme Dosseh, Bolemvn ou encore Youssoupha.

La mort d'un proche marquera un arrêt dans ce début de carrière prometteur. Il revient ensuite à l'âge de 24 ans avec une grosse ambition et une envie de s'éloigner de la rue. Celui qui se fait appeler désormais Le Dark est de plus en plus mis en avant, notamment par d'autres rappeurs. Son morceau "Ciao" s'est par exemple retrouvé dans la playlist de The Vie Radio, le podcast de Damso. Il a aussi frappé fort avec "Mêmes ennuis" en featuring avec le liégeois Bakari.

Ce jeudi, Le Dark vient de sortir la partie 1 de son double EP "Par instinct" (la partie 2 sortira le 17 mai). En attendant, le voici donc au casting de la saison 2 de "Nouvelle école". Suivra-t-il les traces de Fresh la Peufra qui a remporté l'édition précédente ? On le saura bientôt puisque l'émission sera diffusée sur Netflix le 17 mai prochain.