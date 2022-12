Comme chaque fin d’année, les salaires des acteurs sont passés au crible pour dresser le classement des acteurs les mieux payés. Pour cette année 2022, Tom Cruise est désigné comme étant l’acteur le mieux payé au monde.

L’Américain a remporté 100 millions de dollars, notamment grâce à Top Gun : Maverick, qui a battu tous les records. Ce montant est le résultat d’une très belle négociation de l’interprète d’Ethan Hunt. Habituellement, les acteurs reçoivent un cachet pour leurs prestations mais selon Insider, l’acteur de 60 ans aurait signé un contrat l’assurant de recevoir une part des recettes totales du film. Comprenant ainsi la vente des billets et les revenus du streaming, sans oublier son salaire à 13 millions de dollars pour ce long-métrage. Grâce au succès du second Top Gun, qui est un pur divertissement à l’ancienne, Tom Cruise a au total gagné dix fois plus que ce qui avait été prévu au départ, explique GQ.