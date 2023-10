Qui est Konstantinos Karetsas, la pépite de Genk de 15 ans qui affole déjà la toile ?

Konstantinos Karetsas a marqué un but splendide avec Jong Genk ce week-end face à Dender. De quoi attirer les regards sur cette nouvelle pépite du club limbourgeois. À 15 ans, il est en tout cas le plus jeune buteur de l’histoire du football pro belge.

Quand il s’agit de former les joueurs de foot en Belgique, le club de Genk n’est jamais loin. La dernière en date se nomme Konstantinos Karetsas. Âgé de 15 ans, le milieu offensif évolue déjà avec Jong Genk en Challenger Pro League. Il cumule cette saison sept matches, trois buts et un assist.

Son premier but inscrit face à Anderlecht lui permet d’ailleurs de devenir le plus jeune joueur à marquer en Challenger Pro League. Et ce week-end, il a inscrit un superbe goal lors de la 7e journée.

Jong Genk se déplaçait du côté de Dender et le jeune Konstantinos, titulaire, a claqué le premier but de son équipe. En quelques touches de balle, Karetsas enroule une splendide frappe dans le but de Xavier Gies. Le club limbourgeois s’est finalement imposé 1-3.