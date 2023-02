Qui est Justina Miles qui a volé la vedette à Rihanna au Super Bowl

La jeune femme de 20 ans est originaire Philadelphie. Actuellement, elle suit des cours pour devenir infirmière à l’Université Bowie State . Elle a été repérée en 2020 grâce à une vidéo publiée sur Tiktok où elle interprétait "Crush on You" de la rappeuse Lil Kim.

Elle est née dans une famille de sourds et malentendants. Elle souffre également des problèmes d’audition depuis l’enfance. Malgré son handicap, elle s’est lancée dans le chant et dans le sport. L’été dernier, elle a aussi participé aux Deaflympics, les "Jeux silencieux" qui se déroulaient au Brésil où elle a remporté avec son équipe une médaille d’argent.