Qui est Julia Garner, l’actrice qui incarnera Madonna au cinéma ?

Le biopic sur Madonna marquera son retour au cinéma après trois ans d’absence depuis The Assistant de Kitty Green en 2019, un thriller inspiré de l’affaire Harvey Weinstein.

Une histoire au cinéma commencée huit ans plus tôt avec Martha Marcy May Marlene de Sean Durkin, où elle joue un petit rôle aux côtés d’Elizabeth Olsen.

C’est surtout la télévision qui la met en lumière. À partir de 2015, elle se fait remarquer dans The Americans, une série d’espionnage où elle interprète Kimmy, une adolescente amoureuse d’un adulte largement plus âgé. Cette fois c’est elle qui se fait manipuler : Philip est un espion russe qui se fait passer pour un citoyen américain, et doit la séduire pour l’utiliser dans un de ses missions.