Qui est Jordan Peele, le nouveau maître de l’horreur ?

En 2017, sort Get Out, le premier film pour lequel il tient la triple casquette de réalisateur, producteur et scénariste. Il s’agit aussi de sa première incursion dans le cinéma d’horreur. Get Out aura un certain succès public et critique et lui permettra surtout de remporter l’Oscar du Meilleur scénario en 2018. Pour un premier film, on peut dire que c’est une réussite.

Il enchaîne très vite avec un second long-métrage, Us, sorti en 2019, dont il assure la production, la réalisation et la scénarisation. Les critiques l’attendent évidemment au tournant, après le succès rencontré par Get Out. Certains trouvent le film excellent, d’autres beaucoup moins bon.

Au passage, il produit quand même BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan, film réalisé par (monsieur) Spike Lee et qui a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes.