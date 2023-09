Qui est Jonathan Cohen, l'humoriste le plus bankable du moment ?

À partir de là, la carrière de Cohen oscille entre cinéma et productions TV. On le voit au cinéma chez Lisa Azuelos (Comme t’y es belle), et dans des comédies qui sans être des flops ne seront pas des grands succès. Ce qui va lui permettre de se faire véritablement connaître du grand public, c’est son partenariat avec la chaîne Canal +, qui en fait une de ses "mascottes". Son premier pied dans la porte arrive avec la série Bref, qui révèle Kyan Khojandi, lequel est depuis lors devenu un très bon ami de Cohen. Il incarne d’ailleurs un ami du héros dans la série.

En 2015, enfin, le réel succès arrive et c’est le personnage de Serge le Mytho dans la série Bloqués qui le lui apporte. A ce moment-là, ce que le public aime, c'est le format court, et Bloqués ne déroge pas à la règle. Alors Canal + décide de produire une série dérivée qu’elle rend disponible sur YouTube. Et c’est bien grâce à cette série et au succès inédit qu’elle connaîtra que des réalisateurs commencent à lui proposer des rôles de plus grande envergure, notamment le premier film du Palmashow, La Folle histoire de Max et Léon, ou encore le film Coexister de Fabrice Eboué.