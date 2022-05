Qui est John Lee, l'homme de la répression nommé chef exécutif de Hong Kong ?

Aujourd’hui marié et père de deux enfants, John Lee est né dans le quartier de Sham Shui Po, un endroit qui a grandement influencé sa carrière professionnelle. Intimidé et battu par des voyous du coin alors qu’il était enfant, John Lee refuse de suivre des études d’ingénieur préférant entrer dans la police.



35 ans plus tard, en 2012, il entre au gouvernement et renonce à sa nationalité britannique. Là, il se démarque rapidement. Les médias disent d’ailleurs de lui qu’il a bénéficié d’un "ascenseur en platine".

En 2017, il devient le chef des services de sécurité de Hong Kong. C’est lui qui est chargé de diriger la répression policière lors des gigantesques manifestations pro-démocratie de 2019, ainsi que la sévère reprise en main politique qui a suivi. Pour lui tout comme pour Pékin, ces manifestations relèvent d’un complot "terroriste" ourdi par des "forces antichinoises".



Ces actions et pensées lui valent d’une part de figurer sur une liste de personnalités chinoises et hongkongaises sanctionnées par les Etats-Unis pour avoir "sapé l’autonomie de Hong Kong et restreint la liberté d’expression ou de réunion", et d’autre part de gagner la confiance de Pékin. "Il est l’homme qui a réussi le test", affirme à l’AFP Lai Tung-kwok, son prédécesseur à la tête de la sécurité de Hong Kong.