Qui est Jérémy Lewin, le petit nouveau dans la série "HPI" ?

De Genève à Paris

Né à Genève, Jérémy Lewin s'intéresse très jeune au théâtre. Contrairement à beaucoup d'acteurs·trices, il ne vient pas d'une famille d'artistes : sa mère est pharmacienne, son père est banquier. Après avoir rejoint une troupe amateure en Suisse, il décide de partir à Paris pour y suivre les Cours Florent. Fort de cette formation, il parvient à entrer au Conservatoire national d'art dramatique, cursus durant lequel il monte régulièrement sur les planches, tourne dans plusieurs courts-métrages et apparait dans une pub Décathlon.

Débuts remarqués

Son entrée dans le cinéma se fait par la grande porte, puisqu'il est choisi pour incarner Yvan dans La vérité si je mens ! Les débuts, un rôle originellement interprété par Bruno Solo. "Je savais que je ne revivrai plus jamais quelque chose comme ça, confiait-il en septembre 2019 au journal Le Temps. J'avais vraiment conscience de l'instant présent". En 2019, le jeune comédien devient Talent Adami et foule le tapis du Festival de Cannes pour représenter le court-métrage Avanti de Mélanie Doutey dont il tient le premier rôle. L'acteur décroche aussi entre temps un second rôle dans la série Netflix Osmosis. Plus récemment, le comédien tenait un petit rôle dans le film La Fracture de Catherine Corsini et participait à la série OCS Jeune et Golri.