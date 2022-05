Qui est Jean-Marc Jancovici, figure incontournable de l'action climatique sur les réseaux sociaux ?

Thomas Pesquet, Hugo Clément, Cyril Dion ou le Pape… Vers quelles personnalités vous tournez-vous pour vous informer sur la crise climatique ? Selon une étude d'Impakt Faktor, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici est l'une des figures les plus suivies en matière d'information sur le changement climatique. Le président du think tank The Shift Project serait celui qui "incarnerait l'action climatique" en France, selon les mots d'Albin Wagener, spécialiste de l'analyse des discours sur les thématiques sociales et environnementales, dans un article paru dans The Conversation.

Pour parvenir à ce résultat, les auteurs de l'étude ont analysé près de 88.000 commentaires et isolé les publications les plus engageantes sur Facebook, Instagram, Twitter, Reddit et YouTube depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron en 2017.

En cinq ans, ils notent qu'"une véritable prise de conscience semble avoir progressivement infusé dans l'espace public".

Jean-Marc Jancovici devient, de par ses interventions depuis cinq ans, un personnage principal du récit contre le réchauffement climatique auquel le grand public s'identifie. "Du point de vue des réseaux sociaux, il est très clairement le plus présent, le plus lisible, le plus suivi. Bref celui qui provoque le plus fort taux d'engagement et de commentaires", explique Albin Wagener.