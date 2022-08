Qui est Jay Vine, le coureur "virtuel" qui a battu Remco Evenepoel au sommet du Pico Jano ?

Reste un objectif à atteindre à court terme : disputer un Grand Tour et tenter de s’illustrer. C’est finalement sur la Vuelta 2021 que Vine connaît son baptême du feu, aligné aux côtés d’un Jasper Philipsen qui raflera deux bouquets. Coéquipier modèle pendant trois semaines, Jay Vine profitera de la 14e étape pour à nouveau sortir de sa boîte et franchir la ligne à la 3e place.

Une 3e place qu’il voulait à tout prix éviter jeudi après-midi sur les pentes escarpées du Pico Jano. Ce qu’il visait, pour son 2e Tour d’Espagne, c’était la victoire d’étape et rien d’autre. Quand il a donc déposé Mark Padun à quelques encablures du sommet, la pensée d’un triomphe lui a sans doute traversé l’esprit. Mais encore fallait-il résister à l’ouragan Evenepoel-Mas, lancé à sa poursuite.

Au prix d’un dernier effort et d’une ascension ultra régulière, Vine tient finalement tête à l’envahisseur et franchit la ligne en première position. L’émotion l’envahit et il tombe dans les bras de son staff : "A quoi j’ai pensé dans les derniers mètres ? A deux choses. A ma femme qui a toujours tout fait pour m’aider à en arriver là. Et au fait que je m’achèterais bien une Corvette…" confiera a-t-il dans la foulée, dans un élan d’humour bien australien.

Une victoire surprise qui n’en est pas une… si l’on écoute Lionel Taminiaux, le coéquipier de l’Australien : "Ce n’est pas vraiment une surprise. Le but était d’aller dans l’échappée pour gagner l’étape comme ça. Mais ce qu’il a fait hier c’était encore plus impressionnant. S’il était dans l’échappée, on savait qu’il pouvait gagner l’étape parce que c’est l’un des meilleurs grimpeurs du peloton en ce moment. Il a crevé juste avant que l’échappée ne parte, il a stressé donc on a essayé de le calmer.

Mais on a eu un peu de réussite que Quick-Step et Ineos aient roulé pour ramener le peloton. Il a saisi sa chance. Il avait perdu exprès un peu de temps les jours précédents pour pouvoir aller dans l’échappée. Il a roulé en Continental en Australie donc il savait rouler dans un peloton avant la Zwift Academy. Au niveau des watts c’est impressionnant ce qu’il fait. Après, il faut parvenir à le montrer dans une course. Il a énormément appris en 1 an et demi. A l’époque, il ne comprenait pas encore bien la course, il ne savait pas vraiment comment se positionner. Il a envie d’apprendre, grâce à son travail il y est arrivé hier."

Jay Vine, ou l’itinéraire d’un coureur "virtuel" qui, en deux ans, est devenu un grimpeur bien réel.