Qui est Hugo Ekitike, fan absolu de Kylian Mbappé et nouvel attaquant du PSG ?

"C’est la fin du bling-bling." Il y a quelques semaines, l’aspirateur à punchlines et président du PSG, Nasser Al-Khelaifi a dressé les grandes lignes du projet rédemption de son club. Les strass et paillettes au placard, la direction, échaudée par les éliminations précoces répétées en Ligue des Champions, a donc décidé de changer son fusil d’épaule. Finis les transferts pompeux et… ratés, désormais on compte un tout petit peu plus ses sous et on essaye de viser juste. Hugo Ekitike a donc débarqué en provenance de Reims. Pour s’ériger, avec Vitinha, l’autre recrue phare de l’été, comme la figure de proue du PSG new-look.

Hugo Ekitike c’est l’histoire d’un "ptit" gars d’1m90 pour 74 kilos. Un attaquant au profil atypique, pas forcément costaud ni puissant, pas forcément maigrichon pour autant mais diablement endurant. "Quand on me voit, on se dit que je ne suis pas très costaud. Et pourtant, je ne changerais mon corps pour rien au monde. Il me permet de courir, de tenir les duels. J’ai de l’endurance, je suis technique et j’ai une bonne compréhension du jeu. J’ai des progrès à faire dans tous les domaines. Mais je veux me rapprocher de la perfection, la toucher pourquoi pas. Je n’ai peur de rien" avait-il confié, à l’Equipe, en mai dernier.

A travers ces propos, une autre caractéristique d’Ekitike dégouline de partout : le garçon déborde de confiance en lui. Il sait d’où il vient et, surtout, il sait où il veut aller. Et là où il voulait aller, c’était au PSG, le "choix du coeur" selon lui. L’opportunité, à 20 ans à peine, de franchir un prestigieux palier et de courir après ses rêves, pour l'instant chimériques, de perfection.

Pourtant, courtisé par une ribambelle de partisans, Ekitike a failli atterrir en Premier League. Les nouveaux riches de Newcastle ont même fait exploser leur tirelire en offrant 36 millions (+10 millions de bonus). Mais le transfert a finalement capoté. Parce que le joueur avait sans doute déjà coché la Cité de l’Amour comme sa prochaine destination.

Le choix du coeur, donc. Le club de son idole aussi, Kylian Mbappé. "Sur les dernières années, c’est le joueur que je regarde le plus. Il m’inspire et pas seulement par ce qu’il fait sur le terrain. Il est le prototype du joueur du top niveau. Il incarne tout ce que je veux devenir" disait de lui, Ekitike, il y a quelques temps au micro de Foot Mercato.