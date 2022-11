Qui est Henry Cavill, le plus célèbre des Witchers ?

Heureusement pour Cavill, la chance tourne assez vite, et quelques années plus tard, il est retenu pour incarner le rôle de Charles Brandon dans la série Les Tudors. Ce rôle, qu’il tiendra pendant 4 ans, donne un gros coup d’accélérateur à sa carrière. Mais quand on tourne dans une série, il est forcément difficile de pouvoir incarner un autre rôle au cinéma, alors Cavill doit attendre la fin de la série pour retourner vers des rôles cinématographiques.

En 2010, il renoue avec le grand écran dans des rôles assez mineurs, et notamment dans Sans issue, film dans lequel il est d’une part le héros, mais est surtout entouré de Bruce Willis et Sigourney Weaver, deux grandes pointures du cinéma hollywoodien. En 2013, il finit par obtenir le rôle qu’il avait convoité au début des années 2000 : celui de Clark Kent alias Superman, dans Man of Steel. Plus tard, il donne la réplique à Ben Affleck dans Batman vs Superman.

Et puis, la vie met sur son chemin un rôle qu’il chérissait depuis très longtemps, celui de Geralt de Riv, le célèbre Witcher inventé par Andrzej Sapkowski. C’est en surfant sur Internet qu’il a appris qu’une série était en préparation. Il a directement demandé à son agent de soumettre sa candidature pour ce rôle. Il faut dire qu’il était un vrai fan de l’univers imaginé par Sapkowski, grâce aux livres mais aussi aux nombreuses heures passées à jouer aux jeux vidéo basés sur les romans.

Plus récemment, Henry Cavill a également endossé le costume de Sherlock Holmes dans le film Enola Holmes.

Nul doute qu’après l’annonce de son départ de la série The Witcher, les propositions vont désormais affluer pour l’acteur.