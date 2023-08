Qui est Hélène de Fougerolles, la nouvelle héroïne de "Sam" ?

La série "Sam" change de visage pour sa saison 7. Après Mathilde Seigner et Natacha Lindinger, c'est au tour d'Hélène de Fougerolles de reprendre le flambeau de la série à succès. Mais qui est donc cette actrice et dans quoi l'avez-vous déjà vue ?

Elle a été nommée aux Césars à deux reprises, a donné la réplique à Grégory Fitoussi, Léornardo DiCaprio, Yvan Attal, Pénélope Cruz et Tomer Sisley et a joué dans plus de cinquante films et séries. Bref, Hélène de Fougerolles est un visage bien connu du petit écran français. Et si elle a commencé sa carrière au cinéma avec Le Mari de Léon de Jean-Pierre Mocky en 1992, l'actrice française enchaîne aujourd'hui surtout les productions télévisuelles (séries et unitaires).