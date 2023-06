Qui est Felix Gall, le grand animateur du Tour de Suisse ?

Si Felix Gall, 25 ans, n’est pas encore très connu dans le milieu professionnel, il a déjà auteur de quelques gros résultats. En 2015, alors qu’il n’était encore qu’en Junior, Gall a été chercher un titre de champion d’Autriche. Deux mois plus tard, il devient champion du monde junior à Richmond aux États-Unis. Un résultat, qui reste jusqu’à aujourd’hui sa plus grosse performance.

Deux ans après ce titre, Gall signe dans la formation Development Team Sunweb. Lors de ses 3 saisons au sein de l’équipe de développement, il a notamment côtoyé des coureurs comme Niels Eekhoff et Marc Hirschi. Il va d'ailleurs décrocher le titre de champion d'Autriche chez les espoirs en 2018. Un an plus tard, Il lève les bras sur une course de division inférieure.

Gall a rejoint le noyau élite de chez Sunweb (maintenant DSM) en 2020. Une équipe dans laquelle il est resté deux ans avant de partir chez AG2R.