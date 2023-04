Qui est Eva Green, la nouvelle Milady des Trois Mousquetaires ?

L’actrice française préférée d’Hollywood incarne la mystérieuse Milady dans le film "Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan". Retour sur son parcours.

Après Milla Jovovich, Lana Turner, Emmanuelle Béart et Mylène Demongeot, c’est au tour d’Eva Green d’incarner le personnage intriguant et diabolique de Milady de Winter. La célèbre actrice se trouve à l’affiche de la nouvelle adaptation du roman d’Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, aux côtés de François Civil, Pio Marmaï, Vincent Cassel et Romain Duris. Ce premier volet se concentre sur D’Artagnan, le prochain sera dédié au personnage de Milady et sortira fin 2023. L’occasion de revenir sur un parcours partagé entre Hollywood et les productions françaises.