Qui est Ernest Nuamah ? Le plus gros transfert entrant de l’histoire du football belge… qui ne jouera peut-être jamais en Pro League

C'est la petite bombinette qui secoue le football belge depuis quelques heures. Ernest Nuamah, un Ghanéen de 19 ans, vient d'être transféré pour près de 25 millions d'euros au RWDM, club dont le budget total plafonne aux alentours des 15 millions. Forcément, ça pose question. D'autant plus que le joueur a, dans la foulée, immédiatement été prêté à Lyon, qui est interdit de transfert pour l'instant. Derrière cet arrangement peu commun, un homme : John Textor, propriétaire des deux clubs.

Dans sa tête, ça doit fuser pour l'instant. Parce que tout est allé tellement vite pour lui. Il y a quelques jours, seulement, Ernest Nuamah portait encore la vareuse du FC Nordjaelland au Danemark. Et puis, d'un coup, tout s'est accéléré.

Un coup de fil, un autre, et puis le grand saut vers l'inconnu. Vers le RWDM, en Belgique ? C'est en tout cas ce qu'on pense. L'info filtre, le Ghanéen est bien transféré à Molenbeek. Pourtant, sur le site du club, rien, aucune annonce. Rien non plus sur les réseaux sociaux. Silence radio. Alors qu'il vient de déloger Roman Yaremchuk (17 millions) au panthéon des joueurs les plus chers de l'histoire de la Pro League, Ernest Nuamah reste un joueur fantôme, dont quasiment personne ne parle en Belgique.

Et pour cause, quelques minutes plus tard, la confirmation de ce que beaucoup pressentaient : Nuamah est en fait prêté à Lyon et ne transitera même pas par la Pro League. "Le meilleur joueur de la saison en Superligaen est Lyonnais" clament fièrement les Gones sur Twitter. En moins de 24 heures, Nuamah est donc passé du Danemark à la France en faisant un bref et mystérieux passage par la Belgique.

Dans le communiqué publié par le club, aucune mention d'une quelconque option d'achat. Nuamah est donc, a priori, prêté un an par le RWDM à Lyon. Reviendra-t-il en Belgique par la suite ? Rien n'est moins sûr. D'ici là, l'interdiction de transfert de Lyon pourrait être levée et le Ghanéen pourrait donc être définitivement acheté par les Lyonnais.

Sur papier, John Textor a donc réussi son coup : en utilisant deux de ses clubs satellites, il est parvenu à contourner l'interdiction de transfert de l'OL pour attirer l'une des pépites convoitées du moment. Reste à voir ce qu'en pensera le fair-play financier...