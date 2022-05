Qui est Elisabeth Borne, la nouvelle Première ministre française, qui vient d'entrer dans "l’enfer de Matignon" ?

Elisabeth Borne est une pupille de la nation. Son père, Joseph Bornstein, est décédé en 1972. Ce dernier aurait pris le patronyme Borne en 1950, lors de sa naturalisation. Juif d’origine polonaise, il a connu les camps après s’être engagé dans la résistance.

Ensuite il tiendra avec sa mère, pharmacienne originaire du Calvados, un laboratoire pharmaceutique. Sa famille a donc des racines en Normandie – son grand-père a été notamment maire de la commune fromagère de Livarot –. La Normandie, nous la reverrons un plus tard dans cet article…

Ayant perdu son père jeune, la jeune Elisabeth bénéficiera d’une bourse d’études et d’une rémunération. Et celles-ci furent loin d’être jetées par les fenêtres. Car c’est une bûcheuse, et les études vont être éclatantes. Prestigieux lycée parisien de Janson-de-Sailly, puis la toute aussi glorieuse école polytechnique (promotion 1981) avant d’être diplômée en tant qu’ingénieur à l’Ecole nationale des ponts et chaussée (promotion 1986). Une tête. Les mathématiques ne lui font pas peur. Et bien des ministères bénéficieront bientôt de son intelligence et de sa rigueur…