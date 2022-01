Qui est donc Sue Gray, cette fonctionnaire qui enquête sur le "Partygate" ?

Sue Gray a un parcours atypique dans le milieu des hauts fonctionnaires britanniques. Elle a gravi tous les échelons de l’administration avant de se retrouver au sommet de l’État. Dans les années 80, elle a même interrompu sa carrière pour acheter et gérer un bar en Irlande du Nord, le Cove Bar, à Newry, à quelques kilomètres à peine de la République d’Irlande. Une aventure dans l'Horeca menée aux côtés de son mari, Bill Conlon, un chanteur de country et western dont la renommée s’étend des deux côtés de la frontière.

A la fin du 20e siècle, elle a rejoint les rangs du ministère pour, à nouveau, se hisser aux plus hauts postes de l’administration du gouvernement. Elle a dirigé l’équipe en charge des propriétés et de l’éthique dans les années 2000 et 2010. Depuis 2018, elle a déménagé en Irlande du Nord, où elle dirige le département des Finances de la nation membre du Royaume-Uni.