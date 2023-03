Qui est Deborah Geradon, nouvelle bourgmestre de Seraing ?

Une promenade à Jemeppe

Nous avons mené une petite enquête de popularité rue grand Vinâve à Jemeppe. Très peu de citoyens pouvaient citer le nom de l’actuel bourgmestre Francis Bekaert. Ceux qui connaissent celui de Déborah Géradon étaient à peine plus nombreux. Une dame note qu’avoir une femme comme bourgmestre "pour une fois, oui c’est très bien". Cette dame souligne la malpropreté du centre de Jemeppe qui, effectivement, fait triste figure : "les gens ne respectent pas le jour des poubelles. Il y a les excréments des animaux. Quand on promène son chien, il faut amener de quoi ramasser".

Un jeune couple souligne qu’il se sent en insécurité, évoque des sacs arrachés à de vieilles dames et regrette "le Jemeppe d’avant, quand il y avait du monde et des magasins autour de l’église. Aujourd’hui, c’est devenu n’importe quoi".

Un jeune homme ne savait pas que Déborah Géradon allait prendre la tête de la Ville, mais "c’était une camarade d’école. C’était une gentille fille. Elle était intelligente. Elle se démarquait des autres. Elle était calme. Elle avait la tête sur les épaules. On voit bien où elle est arrivée. Tant mieux pour elle."

Une stratège politique

A 36 ans, avoir déjà été députée wallonne, échevine et se préparer à devenir la bourgmestre d’une ville comme Seraing est un palmarès notable. Seraing était la ville d’Alain Mathot. Le domaine quasi réservé d’un poids lourd de la politique, indéboulonnable jusqu’à son retrait annoncé en juin 2018. Récemment, on a pu voir une alliance se dessiner entre l’actuel bourgmestre Bekaert et la deuxième socialiste sérésienne en voix, l’échevine Géradon.

Devenir bourgmestre dès 2023 est un pas vers la tête de liste aux communales de 2024 et espérer ensuite garder la place pour une législature. Déborah Géradon aura un an pour convaincre. Convaincre les membres des autres sections sérésiennes du PS de la soutenir, de faire d’elle la leader du PS municipal aux prochaines élections. Parce que d’habitude à Seraing, le bourgmestre est un affilié de la section PS du centre de Seraing. Deborah Géradon, elle, vient de Jemeppe. C’est ça qu’il faut avoir en tête quand on l’entend ménager Laura Crapanzano qui est notoirement sa rivale politique. Au jeu des notes à attribuer à d’autres personnalités politiques, la socialiste Crapanzano obtient un 8/10 : elle est "une échevine brillante et investie dans sa matière". La future nouvelle bourgmestre Géradon donne 9/10 à l’actuel mayeur Francis Bekaert "un homme de cœur". Frédéric Daerden "un président de fédération qui rassemble" reçoit 8/10. Le président Magnette reçoit la même note : "il a redonné l’espoir à un parti en grande difficulté".