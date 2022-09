Qui est David Dieu, le nouvel animateur de "Viens, je t'explique" ?

Rappelez-vous en 2020, en plein confinement, la RTBF lançait une toute nouvelle émission pour les enfants : "Y’a pas école, on révise !".

Aujourd’hui, l’émission fait peau neuve avec un nouveau présentateur et un nouveau nom : "Viens, je t’explique !".

Nouvelle saison, nouvelles ambitions pour le programme éducatif de la RTBF. Rencontre avec David Dieu un jeune TikTokeur de 23 ans qui succède à Gwenaelle Dekegeleer et à Luana Fontana. Les enfants le rencontreront ce mercredi 14 septembre à 13h10 sur Ouftivi ! Au programme : des leçons qui donnent envie aux enfants entre 6 et 12 ans d’en apprendre toujours plus, des séquences ludiques et de belles surprises !

Comment vis-tu ta première expérience en tant qu’animateur télé ?

Je sens que je sors de ma chambre (rires) parce que moi j’ai toujours fait des vidéos que je tournais seul dans ma chambre, sur mon bureau ou à l’extérieur, mais toujours en mode solo. La différence en tant qu’animateur télé, c’est que non seulement, je ne suis plus tout seul mais dans un studio avec une équipe de tournage. En plus, le fait de pouvoir me concentrer totalement sur le contenu et sur l’animation de l’émission sans devoir m’occuper de l’aspect plus technique, comme les réglages de la caméra, c’est vraiment une chouette expérience à vivre.

Quel genre d’étudiant es-tu ?

Je vais peut-être choquer en disant cela mais je ne suis pas l’étudiant le plus studieux. C’est justement pour cela que je dois travailler autant avant les examens parce que je me repose énormément sur mes acquis. Mais étant très curieux de nature, je vais facilement chercher des informations et j’ai toujours réussi à avoir de bonnes notes grâce aux grosses révisions avant les examens et ma curiosité.