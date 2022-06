Qui est Darwin Nuñez, la nouvelle recrue phare de Liverpool présentée comme le "nouveau Cavani"?

Propulsé à la pointe de l’attaque dès le premier match de Liga Portugal, Darwin Nuñez, visiblement peu gêné par cette étiquette de "recrue la plus chère de l’histoire de Benfica", délivre deux assists face à Famalicão. Les trois rencontres suivantes, il réalise trois passes décisives supplémentaires avant d’ouvrir son compteur but contre Belenenses le 26 octobre 2020. Si les Aigles ne terminent qu’à la troisième place en fin d’exercice, derrière Porto et le voisin lisboète, le buteur Uruguayen termine sa saison avec des statistiques plutôt prometteuses : 14 buts et 12 passes décisives en 44 matches.

Il profite ensuite de la pause estivale pour se faire opérer du genou. Suite à cette opération, Darwin Nuñez est contraint de déclarer forfait pour la Copa América, qui se déroule durant l’été, et manque par la même occasion le début de la nouvelle saison.

Mais ce repos forcé semble faire le plus grand bien au goleador uruguayen, qui revient encore plus fort. Capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque grâce à sa vitesse et son sens du sacrifice, Nuñez est d’abord aligné sur le flanc gauche avant de prendre le meilleur sur l’Ukrainien Roman Yaremchuk et le Suisse Haris Seferovic dans l’axe de l’attaque.

Avide de but, le "nouveau Cavani", déjà à l’aise devant les cages, progresse encore à la finition lors de sa deuxième saison au Portugal. Il devient un véritable "tueur" tout en continuant à produire les efforts défensifs pour aider ses partenaires. Au terme de la saison, il inscrit 34 buts et délivre 4 assists avec Benfica toutes compétitions confondues. De quoi susciter l’intérêt du gratin européen.