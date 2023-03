Qui est Danovitch, le musicien (et son histoire sublime) derrière le feat de Damso et Hamza ?

"Nocif n’est pas la première collaboration en date entre Damso et Hamza. Il y a eu "Slow", "God Bless" et enfin "BXL Zoo". Les deux artistes belges ont une fois de plus fait des étincelles sur "Nocif" sorti mi-février sur l’album "Sincèrement" d’Hamza. Mais ce qui retient le plus notre attention, c’est une anecdote liée à ce morceau. Racontée il y a quelques jours par Interlude, cette histoire de rencontre marquera sans doute le musicien, producteur et DJ Bruxellois Danovitch.

Juste avant d’enregistrer ledit morceau, Damso a sympathisé avec un musicien dans un restaurant pour finalement lui proposer de le rejoindre en studio. "Je me suis retrouvé dans une file d’attente pour commander, et devant moi il y avait Damso", poursuit-il, "J’ai été le saluer, je lui ai dit que je respectais son boulot. On a échangé cinq minutes". Un peu plus tard, après son repas, il est retourné le voir, "L’idée, c’était de discuter de musique, parce que je savais que c’était un passionné. Et je voulais parler des prods en rap US, en rap français, avoir son avis. Donc on a commencé à parler". Damso a eu envie d’écouter sa musique donc "Je lui ai fait écouter un premier son, il l’a trouvé assez chaud. Puis il m’en a demandé un deuxième. Et à la fin du troisième morceau, il m’a dit : “Qu’est-ce que tu fais maintenant ? Est-ce que ça te dit de venir en studio avec moi ?”. Évidemment, j’ai accepté" confie Danovitch.