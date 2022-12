Qui est "Dancing Dimi" Van den Bergh, le Belge qui veut viser le titre mondial en fléchettes ?

Il y aura au moins un Belge en quarts de finale des Championnats du Monde 2023 de fléchettes, c’est officiel. Nos deux compatriotes Kim Huybrechts et Dimitri Van den Bergh s’affronteront en effet dans un duel 100% noir jaune rouge. Deux Belges pour une place parmi les 8 meilleurs joueurs du monde. Présentation du plus jeune des deux : Dimitri Van den Bergh, showman invétéré et outsider à la victoire finale.

"Because I’m happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I’m Happy…"

La voix de Pharell Williams inonde subitement une salle plongée dans le noir depuis quelques secondes. Les haut-parleurs crachent leur refrain, bientôt entonné par une marée humaine de supporters euphoriques. Les projecteurs, eux, se braquent sur un homme.

Visage encore juvénile et momentanément fermé, cheveux gominés vers l’arrière, tshirt à damiers à l’effigie de la Belgique, Dancing Dimi is in the place. La coqueluche du public, c’est lui. Place à son traditionnel walk-on, folklore ancré depuis des lustres en fléchettes, où chaque participant profite d’un bain de foule lors de sa montée sur l’estrade. Comme d’habitude, Van den Bergh harangue le public d’un geste de la main.

Pour l’instant, pas encore de signe trop ostentatoire d’euphorie. Trop tôt. De toute façon, "Dancing Dimi" sait choisir ses moments. D’un pas décidé, il monte sur scène. Petit signe amical vers son adversaire du jour. Puis, un sourire se dessine enfin sur son visage. Le show Dimi peut commencer. Coeur avec les mains vers son public, petit pas de danse, saut de cabri en rythme sur la musique, moonwalk latéral à la Michael Jackson, le public s’enflamme. Dimitri Van den Bergh aussi. Il est dans son élément. Depuis toujours.