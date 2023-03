Qui est Couche-Tard, partenaire de Total Energies pour gérer les stations-service belges ?

Or l’alliance entre Couche-Tard et Total n’a rien du hasard. Du côté de Total, on cherche à se repositionner en vue de la fin des véhicules thermiques prévue pour 2035 en Europe. En effet, elle ne cache pas que l’alliance avec la marque québécoise en Belgique et au Luxembourg vise à accélérer "la transformation de ces deux réseaux en maximisant leurs ventes hors carburants pétroliers".

"Les stations-service doivent devenir de véritables lieux d’accueil au service des clients, plutôt que de simples points de distribution de carburants. C’est la raison pour laquelle TotalEnergies fait aujourd’hui appel à Couche-Tard et à son expertise reconnue dans l’exploitation de magasins de proximité adossés à des stations-service", avait d’ailleurs précisé Patrick Pouyanné, PDG de Total.

Cela révèle aussi un revirement dans la stratégie de Total : "Pendant longtemps, l’entreprise française a cherché à se repositionner sur du "low cost" en matière de prix de l’essence, sans offrir aucun service, rappelle Christophe Sancy de Gondola. Ici, on voit que l’entreprise française change son fusil d’épaule. C’est clairement une marche arrière. Et Couche-Tard, a, je pense, les clés pour innover dans ce domaine : elle n’a pas seulement des magasins, mais aussi un réseau pétrolier énorme en Scandinavie, Pologne, Irlande. C’est d’ailleurs intéressant et rassurant de voir qu’une entreprise est prête à investir autant : ce n’est pas un hasard si elle a tenu à avoir la majorité dans l’opération en Belgique et au Luxembourg. En tout cas, cela confirme et laisse présager que le secteur va véritablement évoluer et, à ce stade, il est difficile de savoir de quelle manière il va le faire."