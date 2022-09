Qui est concerné par le seuil de pauvreté en Belgique ?

"Tout augmente" est l'un des constats le plus souvent fait ces dernières semaines. De fait, le prix de l'énergie atteint des sommets et les Belges ne savent plus vers quoi se tourner pour faire des économies, notamment pour se chauffer cet hiver. Une augmentation du coût de la vie qui fait craindre à plusieurs observateurs que davantage de Belges ne passent sous le seuil de pauvreté.