Qui est Chine Thybaud, héroïne de la série "Lycée Toulouse-Lautrec" ?

Le tournage est intense. L'équipe tourne dans le vrai lycée Toulouse-Lautrec, il y a beaucoup de figurants, et les émotions sur et en dehors du set sont fortes. "Je n'avais jamais eu de premier rôle, donc je n'avais jamais eu autant de sollicitations, d’attention et de responsabilités". Deux scènes lui restent particulièrement en mémoire. D'abord celle où son personnage fait face à un élève en situation de handicap qui s'étouffe. "C’était la première semaine, il y avait 200 figurants autour de moi et tout le monde me regardait. Je devais jouer plein de choses et c’était hyper challengeant".

Ensuite, celle où sa partenaire de jeu Ness Merad lui dit que son rêve est "simplement" d’avoir une histoire d’amour. "J’ai senti pendant cette scène que ce n'était pas le personnage de Marie-Antoinette qui le disait à Victoire, mais bien Ness qui me le disait à moi. On s’est toutes les deux mises à pleurer et il y a eu un grand silence. Là, j'ai réalisé qu’on racontait de vrais trucs dans cette série".