Qui est Charles III et pourquoi sommes-nous si fascinés par les histoires de la famille royale Britannique ?

Le Roi Charles III doit succéder à Elisabeth II. Il doit prendre la place d’une femme qui a régné pendant plus de 70 ans et qui a une place particulière dans le cœur de tous les Anglais, et du monde entier. Pas facile de rentrer dans les pantoufles de cette reine ! Et puis, la crise économique et sociale en Angleterre, le Brexit et la monarchie britannique fragilisée par les scandales n’aident pas. "Pour Charles, la situation doit donc être extrêmement stressante" explique Dr Caroline.

Le roi Charles III : un roi colérique ?

Globalement, le Roi Charles III est assez mal perçu dans la population. Il rend une image snob et hautaine de la monarchie, attaché à l’aristocratie et à son élitisme. Il est décrit comme "assez rigide", "peu empathique" et "pas très proche du peuple". Certains le disent même "irascible" (comprenez : colérique) et capricieux.