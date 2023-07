Qui est cette Belge qui a récemment tourné avec Brad Pitt ? Découvrez l’incroyable carrière de Karina Beuthe Orr

C’est grâce à son agent londonien qu’elle a tourné avec Brad Pitt. Elle sourit quand elle repense à la publicité. Elle la décrit comme "un joli moment dans le Sud de la France avec une cinématographie magnifique". Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait pensé de la star américaine, elle le décrit comme quelqu’un de "normal". Elle avance qu’il était très simple : "Il m’a dit qu’il essayait d’arrêter de fumer, que ce n’était pas facile, qu’il prenait des pastilles à la menthe pour éviter de céder… Comme un voisin pourrait me le dire", se remémore-t-elle.

Elle garde un bon souvenir de ce moment, et trouve cela très étonnant qu’il soit aussi terre à terre quand elle voit à quel point les médias parlent de lui. Elle-même n’a pas bien vécu le fait d’être mise sur le devant de la scène et de voir son histoire changer au fur et à mesure que les articles paraissaient sur elle. "Je ne vais pas dire que ça m’effraie car il n’y a rien eu de méchant et ça me sert plutôt mais c’est dingue le storytelling qu’ils font. Il y a une photo où on me voit dans ses bras, et ils vont dire qu’il trompe sa copine avec une nouvelle femme."

Elle l’avoue, Karina est contente de ne pas être autant exposée médiatiquement. Elle préfère se consacrer à ses projets, autant en France qu’à l’étranger. On la retrouvera prochainement sur France Télévision, dans une série tournée en Ukraine.