Qui est ce Captain Sensible qui chante "Wot" en 1982 ?

C’est la question à laquelle Gabrielle Davroy répond dans notre séquence Review avec Fanny Gillard. Elle y évoque son côté très anglais et ses origines punk avec le groupe The Damned qu’il a quitté pour se lancer dans une carrière solo avec ce tube, "Wot", bourré d’humour.

Dans la vidéo, vous découvrirez qu’il se moque en fait du rap naissant de l’époque avec ce célèbre "chanté-parlé" qu’on retrouve : He said captain / I said wot… qui risque de vous rester en tête quelques jours maintenant !

Pour cette séquence, notre animatrice de Generation 80 a même été jusqu’à contacter l’artiste lui-même pour savoir si Adam Ant, du groupe Adam and the Ants, figure bien dans le clip et pourquoi il le pousse de la sorte…

Découvrez sa réponse en vidéo ci-dessus !